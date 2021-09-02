Подмосковье заняло первое место в экологическом медиарейтинге регионов России

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Национальная премия в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» совместно с компанией «Медиалогия» и издательским домом «Аргументы и факты» подготовили второй в этом году экологический медиарейтинг регионов России. Московская область заняла в нем первое место.

Результаты были подведены за период с апреля по июнь 2021 года. За основу брали упоминание регионов в связи с экологической повесткой, сообщает «АиФ». Вслед за Подмосковьем в рейтинге расположился Санкт-Петербург, на третьей позиции – Красноярский край.

«Результаты второго в этом году медиарейтинга показали, что в данных конкретных регионах страны не просто тема экологии обсуждается в обществе, а население и предприятия уже переходят к решению экологических проблем. Это, например, раздельный сбор мусора, сдача ненужной техники на переработку, установка современных электрофильтров для очистки исходящих газов ТЭЦ и многое другое», – прокомментировал результаты председатель оргкомитета премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» Виталий Расницын.

Так, в Подмосковье была организована экологическая акция «Сдай старую бытовую технику!». Жители могут сдать вышедшую из строя технику и выиграть призы, для этого необходимо сделать фото на пункте приема и разместить фотографию в Instagram с хештегом #сдалстаруютехникунаМегабак. Кроме того, в регионе сдано на переработку свыше 350 т электроники в рамках экологической программы «Школа утилизации: электроника». По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, 70% жителей области собирают мусор раздельно.