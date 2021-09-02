Подмосковье заняло первое место в экологическом медиарейтинге регионов России
12:58 02.09.2021
Национальная премия в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» совместно с компанией «Медиалогия» и издательским домом «Аргументы и факты» подготовили второй в этом году экологический медиарейтинг регионов России. Московская область заняла в нем первое место.
Результаты были подведены за период с апреля по июнь 2021 года. За основу брали упоминание регионов в связи с экологической повесткой, сообщает «АиФ». Вслед за Подмосковьем в рейтинге расположился Санкт-Петербург, на третьей позиции – Красноярский край.
«Результаты второго в этом году медиарейтинга показали, что в данных конкретных регионах страны не просто тема экологии обсуждается в обществе, а население и предприятия уже переходят к решению экологических проблем. Это, например, раздельный сбор мусора, сдача ненужной техники на переработку, установка современных электрофильтров для очистки исходящих газов ТЭЦ и многое другое», – прокомментировал результаты председатель оргкомитета премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» Виталий Расницын.
Так, в Подмосковье была организована экологическая акция «Сдай старую бытовую технику!». Жители могут сдать вышедшую из строя технику и выиграть призы, для этого необходимо сделать фото на пункте приема и разместить фотографию в Instagram с хештегом #сдалстаруютехникунаМегабак. Кроме того, в регионе сдано на переработку свыше 350 т электроники в рамках экологической программы «Школа утилизации: электроника». По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, 70% жителей области собирают мусор раздельно.
НОВОСТИ
- 10:20 02.09.2021
- Британия разработала план перевода ядерных подлодок из Шотландии
- 09:10 02.09.2021
- За точностью выполнения заданий на АрМИ-2021 следят по спутникам
- 09:05 02.09.2021
- Воспитанники из Сирии планируют продолжить обучение в вузах Минобороны
- 23:00 01.09.2021
- Джен Псаки отметила, что Украине нужно провести ряд реформ, чтобы соответствовать стандартам НАТО
- 21:35 01.09.2021
- Глава Минобороны США собирается посетить район Персидского залива
- 18:12 01.09.2021
- Власти Британии не смогли верно оценить скорость захвата талибами Афганистана - Рааб
- 14:12 01.09.2021
- Талибам могли достаться гаубицы и боевые вертолеты из Чехии - СМИ
- 17:12 31.08.2021
- РФ согласовывает проекты создания единой системы ПВО с Киргизией, Казахстаном и Арменией
- 16:12 31.08.2021
- Бои возобновились в районе Панджшерского ущелья - ТВ
- 16:00 31.08.2021
- ЕС примет решение о создании собственных сил быстрого реагирования в 2022 году - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать