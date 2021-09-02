0
0
30
НОВОСТИ

Подмосковье заняло первое место в экологическом медиарейтинге регионов России

12:58 02.09.2021

Национальная премия в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» совместно с компанией «Медиалогия» и издательским домом «Аргументы и факты» подготовили второй в этом году экологический медиарейтинг регионов России. Московская область заняла в нем первое место.

Результаты были подведены за период с апреля по июнь 2021 года. За основу брали упоминание регионов в связи с экологической повесткой, сообщает «АиФ». Вслед за Подмосковьем в рейтинге расположился Санкт-Петербург, на третьей позиции – Красноярский край.

«Результаты второго в этом году медиарейтинга показали, что в данных конкретных регионах страны не просто тема экологии обсуждается в обществе, а население и предприятия уже переходят к решению экологических проблем. Это, например, раздельный сбор мусора, сдача ненужной техники на переработку, установка современных электрофильтров для очистки исходящих газов ТЭЦ и многое другое», – прокомментировал результаты председатель оргкомитета премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» Виталий Расницын.

Так, в Подмосковье была организована экологическая акция «Сдай старую бытовую технику!». Жители могут сдать вышедшую из строя технику и выиграть призы, для этого необходимо сделать фото на пункте приема и разместить фотографию в Instagram с хештегом #сдалстаруютехникунаМегабак. Кроме того, в регионе сдано на переработку свыше 350 т электроники в рамках экологической программы «Школа утилизации: электроника». По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, 70% жителей области собирают мусор раздельно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 02.09.2021
Британия разработала план перевода ядерных подлодок из Шотландии
0
68
09:10 02.09.2021
За точностью выполнения заданий на АрМИ-2021 следят по спутникам
0
74
09:05 02.09.2021
Воспитанники из Сирии планируют продолжить обучение в вузах Минобороны
0
83
23:00 01.09.2021
Джен Псаки отметила, что Украине нужно провести ряд реформ, чтобы соответствовать стандартам НАТО
0
159
21:35 01.09.2021
Глава Минобороны США собирается посетить район Персидского залива
0
158
18:12 01.09.2021
Власти Британии не смогли верно оценить скорость захвата талибами Афганистана - Рааб
0
183
14:12 01.09.2021
Талибам могли достаться гаубицы и боевые вертолеты из Чехии - СМИ
0
218
17:12 31.08.2021
РФ согласовывает проекты создания единой системы ПВО с Киргизией, Казахстаном и Арменией
0
341
16:12 31.08.2021
Бои возобновились в районе Панджшерского ущелья - ТВ
0
361
16:00 31.08.2021
ЕС примет решение о создании собственных сил быстрого реагирования в 2022 году - источник
0
333

Возврат к списку