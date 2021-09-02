В РФ стало возможным оформление временной регистрации через портал госуслуг - МВД

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цифровой сервис, позволяющий россиянам оформить временную регистрацию через портал госуслуг без посещения территориального подразделения МВД России, стал доступен во всех регионах страны. Об этом сообщили в четверг в пресс-центре ведомства.

"На портале "Госуслуг" доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России, разработанный МВД России совместно с Минцифры России, - сообщили в пресс-центре. - Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах РФ".

В МВД добавили, что в предоставлении услуги участвуют более 2,5 тыс. подразделений по вопросам миграции. "Учитывая, что более 90% информации в интерактивных формах заполняется автоматически, к минимуму сведены возможные ошибки наполнения информационной системы", - подчеркнули в пресс-центре.