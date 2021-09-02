0
0
23
НОВОСТИ

В РФ стало возможным оформление временной регистрации через портал госуслуг - МВД

13:00 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цифровой сервис, позволяющий россиянам оформить временную регистрацию через портал госуслуг без посещения территориального подразделения МВД России, стал доступен во всех регионах страны. Об этом сообщили в четверг в пресс-центре ведомства.

"На портале "Госуслуг" доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России, разработанный МВД России совместно с Минцифры России, - сообщили в пресс-центре. - Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах РФ".

В МВД добавили, что в предоставлении услуги участвуют более 2,5 тыс. подразделений по вопросам миграции. "Учитывая, что более 90% информации в интерактивных формах заполняется автоматически, к минимуму сведены возможные ошибки наполнения информационной системы", - подчеркнули в пресс-центре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 02.09.2021
Британия разработала план перевода ядерных подлодок из Шотландии
0
68
09:10 02.09.2021
За точностью выполнения заданий на АрМИ-2021 следят по спутникам
0
74
09:05 02.09.2021
Воспитанники из Сирии планируют продолжить обучение в вузах Минобороны
0
83
23:00 01.09.2021
Джен Псаки отметила, что Украине нужно провести ряд реформ, чтобы соответствовать стандартам НАТО
0
159
21:35 01.09.2021
Глава Минобороны США собирается посетить район Персидского залива
0
158
18:12 01.09.2021
Власти Британии не смогли верно оценить скорость захвата талибами Афганистана - Рааб
0
183
14:12 01.09.2021
Талибам могли достаться гаубицы и боевые вертолеты из Чехии - СМИ
0
218
17:12 31.08.2021
РФ согласовывает проекты создания единой системы ПВО с Киргизией, Казахстаном и Арменией
0
341
16:12 31.08.2021
Бои возобновились в районе Панджшерского ущелья - ТВ
0
361
16:00 31.08.2021
ЕС примет решение о создании собственных сил быстрого реагирования в 2022 году - источник
0
333

Возврат к списку