Швеция не поддерживает идею создания армии ЕС

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Швеции не поддерживает идею создания собственных военных формирований ЕС, подчиненных институтам сообщества и независимых от США. Об этом в интервью Шведскому радио в четверг заявил министр обороны Петер Хультквист в преддверии неформальной встречи в Любляне, которая будет посвящена ситуации в Афганистане и стратегическим приоритетам Евросоюза на мировой арене.

"Я не вижу в этом главного пути решения этих проблем", - отметил он.