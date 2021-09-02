Швеция не поддерживает идею создания армии ЕС
13:20 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Швеции не поддерживает идею создания собственных военных формирований ЕС, подчиненных институтам сообщества и независимых от США. Об этом в интервью Шведскому радио в четверг заявил министр обороны Петер Хультквист в преддверии неформальной встречи в Любляне, которая будет посвящена ситуации в Афганистане и стратегическим приоритетам Евросоюза на мировой арене.
"Я не вижу в этом главного пути решения этих проблем", - отметил он.
НОВОСТИ
- 14:32 02.09.2021
- Около половины жителей Украины не поддерживают ее возможное вступление в НАТО - Песков
- 14:12 02.09.2021
- Запасов нефти и газа в Арктике может хватить России на сотни лет - Новак
- 14:09 02.09.2021
- Сбер и «Русская Рыбопромышленная Компания» подписали соглашение о сотрудничестве
- 14:00 02.09.2021
- Пашинян не считает урегулированным нагорно-карабахский конфликт
- 13:52 02.09.2021
- Собянин: Улучшение экологии города является постоянным приоритетом
- 13:48 02.09.2021
- «Роснефть» и General Electric продолжат сотрудничать при разработке и производстве винто-рулевых колонок для судов ледового класса
- 13:32 02.09.2021
- Английский язык уже не является иностранным из-за повсеместности его применения - Песков
- 13:07 02.09.2021
- Эксперты отметили защищенность системы ДЭГ от взломов и фальсификаций
- 13:05 02.09.2021
- Пенсии в РФ в реальном выражении снижаются шестой месяц подряд - СМИ
- 13:00 02.09.2021
- В РФ стало возможным оформление временной регистрации через портал госуслуг - МВД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать