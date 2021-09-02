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Английский язык уже не является иностранным из-за повсеместности его применения - Песков

13:32 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что английский язык уже нельзя считать иностранным, поскольку он присутствует во всех сферах жизни.

Представитель Кремля рассказал, что английский - его самый любимый язык из иностранных. "Но я считаю, его уже и иностранным считать [нельзя], потому что английский везде, - сказал Песков, выступая в четверг на марафоне "Новое знание" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). - Это язык технологий, экономического развития, мировой коммуникации, поэтому английский знать нужно просто в обязательном порядке".

Пресс-секретарь президента также рассказал, что при переводе думает на двух языках.

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