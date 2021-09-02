Английский язык уже не является иностранным из-за повсеместности его применения - Песков
13:32 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что английский язык уже нельзя считать иностранным, поскольку он присутствует во всех сферах жизни.
Представитель Кремля рассказал, что английский - его самый любимый язык из иностранных. "Но я считаю, его уже и иностранным считать [нельзя], потому что английский везде, - сказал Песков, выступая в четверг на марафоне "Новое знание" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). - Это язык технологий, экономического развития, мировой коммуникации, поэтому английский знать нужно просто в обязательном порядке".
Пресс-секретарь президента также рассказал, что при переводе думает на двух языках.
НОВОСТИ
- 14:32 02.09.2021
- Около половины жителей Украины не поддерживают ее возможное вступление в НАТО - Песков
- 14:12 02.09.2021
- Запасов нефти и газа в Арктике может хватить России на сотни лет - Новак
- 14:09 02.09.2021
- Сбер и «Русская Рыбопромышленная Компания» подписали соглашение о сотрудничестве
- 14:00 02.09.2021
- Пашинян не считает урегулированным нагорно-карабахский конфликт
- 13:52 02.09.2021
- Собянин: Улучшение экологии города является постоянным приоритетом
- 13:48 02.09.2021
- «Роснефть» и General Electric продолжат сотрудничать при разработке и производстве винто-рулевых колонок для судов ледового класса
- 13:20 02.09.2021
- Швеция не поддерживает идею создания армии ЕС
- 13:07 02.09.2021
- Эксперты отметили защищенность системы ДЭГ от взломов и фальсификаций
- 13:05 02.09.2021
- Пенсии в РФ в реальном выражении снижаются шестой месяц подряд - СМИ
- 13:00 02.09.2021
- В РФ стало возможным оформление временной регистрации через портал госуслуг - МВД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать