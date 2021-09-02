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Пашинян не считает урегулированным нагорно-карабахский конфликт

14:00 02.09.2021 Источник: Интерфакс

Нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, необходимо определение статуса Карабаха на основе принципа самоопределения наций, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Право на самоопределение народа Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) священно. Оно не может быть остановлено силой. Именно поэтому на всех международных площадках мы твердим, что конфликт Нагорного Карабаха не урегулирован. Об этом свидетельствуют также заявления стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США). Конфликт ждет своего всеобъемлющего урегулирования посредством мирного процесса, на основе предложенных и поддерживаемых сопредседательством Минской группы известных принципов", - говорится в заявлении Пашиняна по случаю 30-летия провозглашения независимости Нагорно-Карабахской республики.

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