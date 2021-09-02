Эксперты отметили защищенность системы ДЭГ от взломов и фальсификаций

13:07

Артем Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив в беседе с журналистами отметил перспективность онлайн-голосования для субъектов Российской Федерации, добавив, что формат онлайн не только удобен для людей, но и хорошо защищен.

«В рамках специальной рабочей группы Общественной палаты мы несколько лет вели мониторинг самого процесса: как все проходит, какие есть механизмы, страхующие от любого внешнего вмешательства, какая есть техническая специфика. И убедились в том, что электронное голосование не только удобно для людей, но и имеет более высокую защиту от фальсификаций», — сообщил Артем Кирьянов.

По мнению Алены Булгаковой, члена комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, дистанционное электронное голосование имеет преимущество перед традиционным, обеспечивая возможность реализовать свою гражданскую позицию не отрываясь от своих дел.

Напоминаем: регистрация на онлайн-голосование, которое пройдет в Москве с 17 по 19 сентября 2021 года, открылась 2 августа и закроется 13 сентября в 23 часа 59 минут, москвичами на сегодняшний день для участия в выборах в формате онлайн-голосования подано более 1,3 млн заявок.