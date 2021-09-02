Собянин: Улучшение экологии города является постоянным приоритетом

13:52

Самый важный экологический проект столицы - модернизация Курьяновских очистных сооружений (КОС) близится к окончанию, основные работы должны быть закончены к концу 2021 года, благодаря реконструкции и модернизации очистных сооружений значительно улучшилась экологическая обстановка в Юго-Восточном округе столицы - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра Курьяновских очистных сооружений АО “Мосводоканал”.

«В Москве продолжается комплексная реконструкция очистных сооружений: Люберецких очистных, Курьяновских очистных.>< Она продолжается на Курьяновских очистных сооружениях около 10 лет. Постепенно блок за блоком, часть за частью очистные сооружения реконструируются. По сути дела, строятся новые. Очистные сооружения, которые служили более полувека, постепенно превращаются в современные, новые, которые исключают какие-то резкие запахи, сероводород, уменьшают концентрацию вредных веществ, улучшают воду, которая сбрасывается в Москву-реку после очистных сооружений. Это не просто какой-то ремонт. Это радикальная реконструкция, которая позволит улучшить состояние с очисткой и в Люберецких очистных сооружениях, и в Курьяновских. И в Курьяновских все основные работы будут закончены уже до конца года», — сказал градоначальник.

Он также подчеркнул, что проверка и запуск оборудования начнутся в 2022 году.

Генеральный директор «Мосводоканала» Александр Пономаренко доложил о монтаже оборудования на последнем этапе реконструкции.

Елена Андреева, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве рассказала о новом подходе к контролю качества воды. По ее словам, теперь контроль осуществляется до восьми раз в месяц по основным показателям, от механической и биоочистки до сливаемых в реку стоков.

Модернизация Курьяновских очистных сооружений продолжается, до конца года в планах завершение строительства и реконструкции блока головных сооружений механической очистки, а также строительство двух групп вторичных отстойников НКОС.