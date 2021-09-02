Сбер и «Русская Рыбопромышленная Компания» подписали соглашение о сотрудничестве
14:09 02.09.2021
Сбер и “Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) на Восточном экономическом форуме заключили соглашение о намерении финансирования строительства четырёх больших морозильных рыболовецких траулеров в объёме 400 млн долларов США. Документ подписан первым заместителем Председателя Правления Сбербанка Александром Ведяхиным и председателем совета директоров ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Глебом Франком.
Согласно соглашенью Сбер выступит кредитором и финансовым партнером предприятия. Суда для РРПК планируется строить на Санкт-Петербургских Адмиралтейских верфях, всего будет построено 11 супертраулеров — самых крупных и технологически насыщенных российских рыбопромысловых судов. Первое судно уже прошло промысловые испытания, еще шесть находятся на разных стадиях готовности на Адмиралтейских верфях.
Благодаря достигнутым договоренностям начнется строительство следующих четырех судов, после спуска на воду все траулеры будут направлены для пополнения рыбодобывающего флота РРПК в Приморье.
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