Запасов нефти и газа в Арктике может хватить России на сотни лет - Новак

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасов нефти и газа в российской Арктике может хватить стране при необходимости на десятки и даже сотни лет. Но пока эти ресурсы слишком дорогие, тем не менее правительство намерено стимулировать эту добычу, заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе проведения просветительского марафона "Новое знание".

"В арктической зоне есть огромный потенциал. Если говорить о ресурсах только в акватории, это 15 млрд тонн нефти и порядка 100 трлн кубометров газа. Этого на десятки, сотни лет будет достаточно, если вдруг они понадобятся и это будет соответствовать экономической целесообразности", - сказал Новак.