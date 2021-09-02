Около половины жителей Украины не поддерживают ее возможное вступление в НАТО - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социологические опросы показывают, что около половины жителей Украины не поддерживают устремления руководства страны по ее вступлению в НАТО. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума.

"Все-таки [президент Украины Владимир] Зеленский настаивает на желании Украины вступить в НАТО, что, кстати, наверное, как минимум, половиной населения Украины не поддерживается, судя по социологическим опросам", - указал представитель Кремля.