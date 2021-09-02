ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в 2024 г. на уровне 2-3%

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ прогнозирует рост ВВП России в 2024 году на уровне 2-3%, следует из проекта основных направлений развития денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы.

ЦБ также сохранил прогноз по динамике ВВП на 2021-2023 годы. Так, в 2021 году ожидается рост на 4-4,5%, в 2022 и 2023 годах - на 2-3%.