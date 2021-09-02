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Зюганов счел отвратительным высказывание Познера о Сталине

15:12 02.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Зюганов назвал отвратительным высказывание Познера о Сталине. Накануне журналист сравнил советского лидера с Адольфом Гитлером и заявил, что презирает этих двух людей больше остальных.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил Владимира Познера.

«Это не только безответственное высказывание, а абсолютно провокационное. Сталин страной руководил, Сталин вёл все переговоры, подпись Сталина стоит под всеми важнейшими документами, в том числе и нашими победными — Совет безопасности, ООН. Со Сталиным считался весь мир. Всякие глупые высказывания провокационные смотрятся мерзко и отвратительно».

Ранее Владимир Познер назвал Иосифа Сталина одним из величайших преступников в истории человечества. Он напомнил о существовании во времена его правления Главного управления лагерей, насильственном переселении народов, а также тайном протоколе к пакту Риббентропа — Молотова, согласно которому Эстония, Латвия и Литва были включены в сферу влияния Советского Союза.

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