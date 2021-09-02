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Необходимо уделить внимание защите от грибковых и бактериальных патогенов - Нифантьев

15:30 02.09.2021

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Автор фото: Галина Бродская
В рамках проекта “Санитарный щит” необходимо уделить особое внимание защите от грибковых и бактериальных патогенов, заявил Евгений Нифантьев, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей в ходе круглого стола, посвященного реализации этого проекта.

«Акцент в концепции «Санитарного щита» сделан на вирусы. Это, несомненно, актуально и то, что мы видим сегодня в мире, это убедительно подтверждает. Но нужна не меньшая готовность к защите от бактериальных и грибковых патогенов, ежегодная смертность от которых в мире исчисляется миллионами», – отметил Евгений Нифантьев.

По его словам, согласно медицинской статистике бактериальные и грибковые патогены сопутствуют вирусным заболеваниям и становятся причиной смешанных инфекций, резко увеличивающих смертность. Коморбидные инфекции, а также распространение COVID-19 должно подтолкнуть не только разработку новых вакцин, но и эффективных противогрибковых, противобактериальных и противовирусных препаратов.

Евгений Нифантьев занимался организацией работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» на государственном уровне в 2020 году.

О создании “мощного и надежного щита” в сфере санитарной и биологической безопасности заявил президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию.

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