Необходимо уделить внимание защите от грибковых и бактериальных патогенов - Нифантьев
15:30 02.09.2021
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Автор фото: Галина Бродская
«Акцент в концепции «Санитарного щита» сделан на вирусы. Это, несомненно, актуально и то, что мы видим сегодня в мире, это убедительно подтверждает. Но нужна не меньшая готовность к защите от бактериальных и грибковых патогенов, ежегодная смертность от которых в мире исчисляется миллионами», – отметил Евгений Нифантьев.
По его словам, согласно медицинской статистике бактериальные и грибковые патогены сопутствуют вирусным заболеваниям и становятся причиной смешанных инфекций, резко увеличивающих смертность. Коморбидные инфекции, а также распространение COVID-19 должно подтолкнуть не только разработку новых вакцин, но и эффективных противогрибковых, противобактериальных и противовирусных препаратов.
Евгений Нифантьев занимался организацией работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» на государственном уровне в 2020 году.
О создании “мощного и надежного щита” в сфере санитарной и биологической безопасности заявил президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию.
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