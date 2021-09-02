В СберБанк Онлайн появились справки от государства
15:42 02.09.2021
Клиенты Сбера, пользующиеся мобильным приложением СберБанк Онлайн теперь могут уточнить остаток суммы материнского капитала, заказать и получить выписку из электронной трудовой книжки, 2-НФДЛ и о статусе предпенсионера - об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме.
Новыми возможностями можно воспользоваться в разделе “Сервисы” (подраздел “Госуслуги”) или по ключевому слову в поисковике. В планах Сбера расширение перечня доступных в приложении справок, запуск еще нескольких госуслуг, в том числе обжалование штрафов ГБДД и выход на пенсию.
По словам Александра Ведяхина, “Тесно работая с различными государственными ведомствами, мы создаём удобные комплексные сервисы для миллионов россиян. Наша задача — перенести взаимодействие граждан с государством в онлайн, сделать интуитивно понятный интерфейс и тем самым высвободить время людей для более приятных дел. Мы стремимся к тому, чтобы для наших клиентов — граждан России — не было никакой разницы между получением услуг Сбера и государственных услуг: клиентский путь в обоих случаях должен быть моментальным, безопасным и бесшовным. И, разумеется, цифровым — доступным в любое время и в любом месте, безбумажным и экологичным”.
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