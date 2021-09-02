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В Китае создадут Пекинскую фондовую биржу - Си Цзиньпин

16:00 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая намереваются открыть в Пекине новую фондовую биржу. Об этом в четверг заявил глава КНР Си Цзиньпин в своем видеообращении в ходе Китайской международной ярмарки торговли услуг 2021 года.

"Мы продолжим поддерживать инновационное развитие малых и средних предприятий, <...> создадим Пекинскую фондовую биржу и построим основную площадку для обслуживания инновационных малых и средних предприятий", - цитирует его агентство Синьхуа.

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