Украина намерена принять беженцев из Афганистана
16:12 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственная миграционная служба Украины заявила о готовности принять значительное число беженцев из Афганистана. Об этом сообщила в четверг пресс-служба миграционного ведомства.
"Учитывая нестабильную ситуацию в Афганистане, Украина, как и любая европейская страна, должна быть готова к тому, чтобы принять значительное количество мигрантов", - отметило агентство "Украинские новости". При этом миграционная служба не уточнила, о каком количестве потенциальных мигрантов идет речь.
В то же время в четверг стало известно, что Украина ожидает прибытия пяти тысяч беженцев из Афганистана и планирует размещать их в двух закрытых тюрьмах вблизи Киева. Об этом сообщило издание "Детектив Инфо", ссылаясь на письмо главы МВД Украины Дениса Монастырского, адресованное премьер-министру страны Денису Шмыгалю.
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