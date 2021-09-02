Украина намерена принять беженцев из Афганистана

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственная миграционная служба Украины заявила о готовности принять значительное число беженцев из Афганистана. Об этом сообщила в четверг пресс-служба миграционного ведомства.

"Учитывая нестабильную ситуацию в Афганистане, Украина, как и любая европейская страна, должна быть готова к тому, чтобы принять значительное количество мигрантов", - отметило агентство "Украинские новости". При этом миграционная служба не уточнила, о каком количестве потенциальных мигрантов идет речь.

В то же время в четверг стало известно, что Украина ожидает прибытия пяти тысяч беженцев из Афганистана и планирует размещать их в двух закрытых тюрьмах вблизи Киева. Об этом сообщило издание "Детектив Инфо", ссылаясь на письмо главы МВД Украины Дениса Монастырского, адресованное премьер-министру страны Денису Шмыгалю.