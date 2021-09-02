0
0
178
НОВОСТИ

Украина намерена принять беженцев из Афганистана

16:12 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственная миграционная служба Украины заявила о готовности принять значительное число беженцев из Афганистана. Об этом сообщила в четверг пресс-служба миграционного ведомства.

"Учитывая нестабильную ситуацию в Афганистане, Украина, как и любая европейская страна, должна быть готова к тому, чтобы принять значительное количество мигрантов", - отметило агентство "Украинские новости". При этом миграционная служба не уточнила, о каком количестве потенциальных мигрантов идет речь.

В то же время в четверг стало известно, что Украина ожидает прибытия пяти тысяч беженцев из Афганистана и планирует размещать их в двух закрытых тюрьмах вблизи Киева. Об этом сообщило издание "Детектив Инфо", ссылаясь на письмо главы МВД Украины Дениса Монастырского, адресованное премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 02.09.2021
Страны ЕС эвакуировали из Афганистана 17,5 тыс. человек - Боррель
0
20
17:32 02.09.2021
Сбер расширил линейку AI продуктов для ретейла
0
40
17:12 02.09.2021
Студенческая зачетка в скором времени может стать цифровой
0
81
17:00 02.09.2021
В ЕС начинают работу над пятым пакетом санкций против Белоруссии
0
101
16:32 02.09.2021
Доля солнца и ветра в энергобалансе России может достигнуть 10% через 20 лет - Новак
0
135
16:20 02.09.2021
Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» на западе Москвы
0
156
16:00 02.09.2021
В Китае создадут Пекинскую фондовую биржу - Си Цзиньпин
0
189
15:42 02.09.2021
В СберБанк Онлайн появились справки от государства
0
212
15:32 02.09.2021
Вероятно исчезнувшими животными признаны 11 видов в России - Минприроды
0
208
15:30 02.09.2021
Необходимо уделить внимание защите от грибковых и бактериальных патогенов - Нифантьев
0
187

Возврат к списку