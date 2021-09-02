0
0
88
НОВОСТИ

В ЕС начинают работу над пятым пакетом санкций против Белоруссии

17:00 02.09.2021 Источник: Эхо Москвы

В Европейском союзе начинают работу над пятым пакетом санкций против Белоруссии. Об этом заявил глава управления европейской внешнеполитической службы Люк Девинь. В июле Брюссель пригрозил Минску ужесточением санкций в случае продолжения использования мигрантов в качестве меры давления на Европейский союз.

Ситуация на белорусско-польской границе остается сложной. Как ожидается, сегодня президент Польши подпишет указ о введении в этом районе режима чрезвычайного положения.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 02.09.2021
Страны ЕС эвакуировали из Афганистана 17,5 тыс. человек - Боррель
0
20
17:32 02.09.2021
Сбер расширил линейку AI продуктов для ретейла
0
40
17:12 02.09.2021
Студенческая зачетка в скором времени может стать цифровой
0
81
16:32 02.09.2021
Доля солнца и ветра в энергобалансе России может достигнуть 10% через 20 лет - Новак
0
135
16:20 02.09.2021
Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» на западе Москвы
0
156
16:12 02.09.2021
Украина намерена принять беженцев из Афганистана
0
185
16:00 02.09.2021
В Китае создадут Пекинскую фондовую биржу - Си Цзиньпин
0
189
15:42 02.09.2021
В СберБанк Онлайн появились справки от государства
0
212
15:32 02.09.2021
Вероятно исчезнувшими животными признаны 11 видов в России - Минприроды
0
208
15:30 02.09.2021
Необходимо уделить внимание защите от грибковых и бактериальных патогенов - Нифантьев
0
187

Возврат к списку