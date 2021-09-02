В ЕС начинают работу над пятым пакетом санкций против Белоруссии
17:00 02.09.2021 Источник: Эхо Москвы
В Европейском союзе начинают работу над пятым пакетом санкций против Белоруссии. Об этом заявил глава управления европейской внешнеполитической службы Люк Девинь. В июле Брюссель пригрозил Минску ужесточением санкций в случае продолжения использования мигрантов в качестве меры давления на Европейский союз.
Ситуация на белорусско-польской границе остается сложной. Как ожидается, сегодня президент Польши подпишет указ о введении в этом районе режима чрезвычайного положения. Эхо Москвы
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