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НОВОСТИ

Студенческая зачетка в скором времени может стать цифровой

17:12 02.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Студенческая зачетка уже в начале будущего года может стать в России цифровой, – сообщил глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев. По его словам, в правительстве продолжают работать над отказом от бумажных документов. Как выразился Шадаев, студенчество станет первой большой площадкой.  Эхо Москвы

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