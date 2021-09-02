Сбер расширил линейку AI продуктов для ретейла

17:32

Сбером в ходе Восточного экономического форума представлены три специализированных продукта на основе алгоритмов искусственного интеллекта (AI) для ретейла, а именно: сервисы «AI маркетолог», «AI координатор» и «AI ретейл локатор», разработанные SberCIB и Sber AI совместно со СберАналитикой, и предназначенные для повышения эффективности бизнеса.

«AI-маркетолог» помогает увеличить поток клиентов, выявляет потенциальных клиентов, соответствующих профилю розничной сети, а также основные причины использования клиентом сетей-конкурентов.

«AI-координатор» анализирует расположение магазинов, оценивая как недостаточное так и избыточное покрытие, приводящее к поглощению потока клиентов. Сервис помогает увеличить количество клиентов и оптимизировать маркетинговые расходы путем выявления сетей для сотрудничества.

«AI ретейл локатор» даёт рекомендации по открытию новых торговых точек сети с учетом профиля клиентов данной сети и их «поведения» около нее.

“Мы продолжаем разрабатывать специализированные AI продукты для различных отраслей. В июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме мы представили уникальное AI-решение для сельского хозяйства, теперь — аналогичный продукт для ретейла. Наша задача — создавать эффективные отраслевые «сервисные наборы» со встроенным искусственным интеллектом, которые помогают бизнесу решать ключевые задачи, привлекать клиентов и оптимизировать процессы”, — отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка