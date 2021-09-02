Страны ЕС эвакуировали из Афганистана 17,5 тыс. человек - Боррель

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства Евросоюза эвакуировали из Афганистана 17,5 тыс. человек, в том числе 520 европейских и местных служащих миссии ЕС в Кабуле и членов их семей. Об этом заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС, состоявшейся в четверг в столице Словении, которая до конца года председательствует в Совете ЕС.

"Страны ЕС эвакуировали в общей сложности 17,5 тыс. человек, включая 520 служащих миссии ЕС [в Кабуле] и членов их семей", - заявил Боррель.