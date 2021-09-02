Европейский регулятор считает, что в бустерных прививках от COVID-19 нет особой необходимости
18:50 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Введение бустерной (дополнительной) дозы вакцины против коронавируса полностью привитым пациентам не представляет срочной необходимости. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний.
"Основываясь на текущих данных, нет острой необходимости в повторной вакцинации полностью привитых людей", - говорится в заявлении, в котором также отмечается, что необходимо рассмотреть возможность введения дополнительных доз в рамках первичной вакцинации для пациентов с сильно ослабленной иммунной системой.
Исследователи сообщают, что, по их данным, все разрешенные в ЕС вакцины эффективно защищают людей с нормальной иммунной системой от тяжелого течения COVID-19.
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