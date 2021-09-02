Россия увеличивает число авиарейсов в две страны Европы
19:15 02.09.2021 Источник: Интерфакс
Число регулярных авиарейсов из РФ в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Финляндию и Германию будет увеличено с 10 сентября, авиасообщение с Танзанией останется ограниченным до октября, сообщила пресс-служба Росавиации.
В частности, на маршруте Санкт-Петербург - Дубай количество еженедельных рейсов увеличится с 1 до 7. В Хельсинки из Санкт-Петербурга частота рейсов вырастет с 7 до 14 в неделю. Кроме того, также авиакомпании смогут начать полеты с частотой 2 рейса в неделю по маршруту Калининград - Берлин.
Как отметили в Росавиации, полеты по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями.
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