СберЗдоровье: популярность телемедицины в ДФО выросла в 3,6 раза
19:14 02.09.2021
Как сообщил на Восточном экономическом форуме генеральный директор медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Анатолий Зингер, у жителей Дальнего Востока набирает популярность платформа СберЗдоровье. Платформа входит в экосистему Сбера, и позволяет пользоваться услугами телемедицины отовсюду, где есть интернет.
Количество консультаций в 2020 с врачами телемедицины на платформе СберЗдоровье выросло в пять раз, и продолжает расти в 2021 году, количество обращений превысило 10 000. Чаще всего пользователи ЗберЗдоровья обращаются к терапевтам и педиатрам, при этом 53% выбирают для общения с врачом чат сервиса, 25% — видеосвязь и 22% — аудиосвязь. Популярность подобного формата объясняется скоростью (дежурные врачи отвечают в течение 5 минут), к тому же часть вопросов, с которыми пациенты обращаются к докторам, можно решить удаленно, не тратя времени на поездку и ожидание в медучреждении в среде заболевших людей.
Лидируют по количеству дистанционных консультаций жители Приморского края, в тройку лидеров также входят Хабаровский и Забайкальский край. В республике Бурятия и Республике Саха проводится удаленное наблюдение за людьми с хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как сахарный диабет и артериальная гипертензия, а также пациентами с COVID-19.
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