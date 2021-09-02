0
0
0
НОВОСТИ

СберЗдоровье: популярность телемедицины в ДФО выросла в 3,6 раза

19:14 02.09.2021

Как сообщил на Восточном экономическом форуме генеральный директор медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Анатолий Зингер, у жителей Дальнего Востока набирает популярность платформа СберЗдоровье. Платформа входит в экосистему Сбера, и позволяет пользоваться услугами телемедицины отовсюду, где есть интернет. 

Количество консультаций в 2020 с врачами телемедицины на платформе СберЗдоровье выросло в пять раз, и продолжает  расти  в 2021 году, количество обращений превысило 10 000.   Чаще всего пользователи ЗберЗдоровья  обращаются к терапевтам и педиатрам, при этом  53% выбирают для общения с врачом чат сервиса, 25% — видеосвязь и 22% — аудиосвязь. Популярность подобного формата объясняется скоростью (дежурные врачи отвечают в течение 5 минут), к тому же часть вопросов, с которыми пациенты обращаются к докторам, можно решить удаленно, не тратя времени на поездку и ожидание в медучреждении  в среде заболевших людей.

Лидируют по количеству дистанционных консультаций жители Приморского края, в тройку лидеров также входят Хабаровский и Забайкальский край. В республике Бурятия и Республике Саха проводится удаленное наблюдение за людьми с хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как сахарный диабет и артериальная гипертензия, а также пациентами с COVID-19.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:15 02.09.2021
Россия увеличивает число авиарейсов в две страны Европы
0
19
18:50 02.09.2021
Европейский регулятор считает, что в бустерных прививках от COVID-19 нет особой необходимости
0
82
18:34 02.09.2021
Глава МИД Белоруссии: Нет смысла направлять нашего посла в США...
0
105
17:40 02.09.2021
Страны ЕС эвакуировали из Афганистана 17,5 тыс. человек - Боррель
0
174
17:32 02.09.2021
Сбер расширил линейку AI продуктов для ретейла
0
178
17:12 02.09.2021
Студенческая зачетка в скором времени может стать цифровой
0
204
17:00 02.09.2021
В ЕС начинают работу над пятым пакетом санкций против Белоруссии
0
224
16:32 02.09.2021
Доля солнца и ветра в энергобалансе России может достигнуть 10% через 20 лет - Новак
0
240
16:20 02.09.2021
Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» на западе Москвы
0
258
16:12 02.09.2021
Украина намерена принять беженцев из Афганистана
0
285

Возврат к списку