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НОВОСТИ

НАСА постарается продолжить работу МКС

19:50 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США стремятся к продолжению работы Международной космической станции (МКС). Об этом заявил в четверг глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон во время сеанса связи с экипажем станции.

"Мы будем стараться продолжать программу здесь. Мы вернемся на Луну, а потом отправимся на Марс", - сказал он во время переговоров, трансляция которых велась НАСА.

Сеанс связи продолжался около 12 минут. Основная его часть была посвящена обсуждению условий пребывания экипажа на МКС. В разговоре участвовал весь экипаж станции, в том числе российский космонавты. Они отметили, что не испытывают каких-то сложностей и успешно проводят исследования в различных сегментах МКС.

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