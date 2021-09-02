Байден поручил, если нужно, вскрыть нефтяной резерв США
20:05 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден в четверг заявил, что поручил использовать при необходимости стратегический нефтяной резерв страны для борьбы с нехваткой топлива в пострадавших от урагана районах Соединенных Штатов.
Выступая в Белом доме с речью, посвященной борьбе с последствиями удара урагана "Ида", он заявил, что вашингтонская администрация "повышает доступность топлива и ослабляет давление на цены на топливо по всей стране". "Я поручил министру энергетики Дженнифер Грэнхолм использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, включая использование стратегического нефтяного резерва, чтобы бензин продолжал поступать на АЗС", - отметил глава государства.
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