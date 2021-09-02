Заболеваемость COVID-19 в России снижается пятую неделю - Попова
21:15 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Плавное снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в России пятую неделю, не больше 5-7% от недели к неделе. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное. От недели к неделе это не больше 5-7%. А это достаточно медленное, плавное снижение", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
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