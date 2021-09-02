0
0
119
НОВОСТИ

Заболеваемость COVID-19 в России снижается пятую неделю - Попова

21:15 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Плавное снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в России пятую неделю, не больше 5-7% от недели к неделе. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное. От недели к неделе это не больше 5-7%. А это достаточно медленное, плавное снижение", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:14 02.09.2021
Зеленский заявил, что Украина будет лидером Европы
0
33
21:30 02.09.2021
Легендарная группа ABBA собирается выпустить первый за 40 лет альбом
0
113
20:05 02.09.2021
Байден поручил, если нужно, вскрыть нефтяной резерв США
0
217
19:50 02.09.2021
НАСА постарается продолжить работу МКС
0
231
19:15 02.09.2021
Россия увеличивает число авиарейсов в две страны Европы
0
274
19:14 02.09.2021
СберЗдоровье: популярность телемедицины в ДФО выросла в 3,6 раза
0
250
18:50 02.09.2021
Европейский регулятор считает, что в бустерных прививках от COVID-19 нет особой необходимости
0
312
18:34 02.09.2021
Глава МИД Белоруссии: Нет смысла направлять нашего посла в США...
0
335
17:40 02.09.2021
Страны ЕС эвакуировали из Афганистана 17,5 тыс. человек - Боррель
0
331
17:32 02.09.2021
Сбер расширил линейку AI продуктов для ретейла
0
328

Возврат к списку