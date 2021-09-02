Заболеваемость COVID-19 в России снижается пятую неделю - Попова

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Плавное снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в России пятую неделю, не больше 5-7% от недели к неделе. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное. От недели к неделе это не больше 5-7%. А это достаточно медленное, плавное снижение", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".