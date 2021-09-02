Зеленский заявил, что Украина будет лидером Европы
22:14 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина в будущем станет сильной, успешной страной и европейским лидером, заявил в четверг украинский президент Владимир Зеленский, выступая в Стэнфордском университете.
"Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы", - отметил он. Зеленский пояснил, что уверен в этом, "потому что возможно все".
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