Зеленский заявил, что Украина будет лидером Европы

22:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в будущем станет сильной, успешной страной и европейским лидером, заявил в четверг украинский президент Владимир Зеленский, выступая в Стэнфордском университете.

"Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы", - отметил он. Зеленский пояснил, что уверен в этом, "потому что возможно все".