Премьер Японии подтвердил, что не будет участвовать в выборах главы правящей партии
09:00 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в пятницу подтвердил, что не будет участвовать в предстоящих выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП).
"Я хочу полностью сконцентрироваться на борьбе с коронавирусом, поэтому не будут участвовать в выборах, - сообщил он журналистам. - Разработка мер против инфекции и участие в выборах требуют колоссальных усилий. Я не могу делать одновременно и то, и другое, поэтому пришлось выбирать. Мой долг как главы правительства - защита жизни и здоровья жителей нашей страны". Он также обещал провести пресс-конференцию на следующей неделе в связи с произошедшим.
Ранее о неучастии Суги в выборах главы ЛДП объявил генеральный секретарь партии Тосихиро Никаи.
Согласно информации телеканала Эн-эйч-кей, Суга уйдет с поста главы правительства после завершения срока действия своих полномочий в сентябре. Между тем, по данным газеты "Никкэй", в правящей партии Японии распространились опасения, что ЛДП может проиграть на запланированных в октябре выборах в нижнюю палату парламента, если ее вновь возглавит Суга, у которого низкий уровень поддержки населением.
Суга занял должность главы кабинета в сентябре прошлого года после внезапной отставки его предшественника Синдзо Абэ по состоянию здоровья. Согласно результатам социологических опросов, в последние месяцы на фоне недовольства населения темпами вакцинации и сомнений по поводу эффективности мер против коронавируса рейтинг правительства Суги опустился ниже 30%.
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