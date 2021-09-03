Премьер Японии подтвердил, что не будет участвовать в выборах главы правящей партии

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в пятницу подтвердил, что не будет участвовать в предстоящих выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП).

"Я хочу полностью сконцентрироваться на борьбе с коронавирусом, поэтому не будут участвовать в выборах, - сообщил он журналистам. - Разработка мер против инфекции и участие в выборах требуют колоссальных усилий. Я не могу делать одновременно и то, и другое, поэтому пришлось выбирать. Мой долг как главы правительства - защита жизни и здоровья жителей нашей страны". Он также обещал провести пресс-конференцию на следующей неделе в связи с произошедшим.

Ранее о неучастии Суги в выборах главы ЛДП объявил генеральный секретарь партии Тосихиро Никаи.

Согласно информации телеканала Эн-эйч-кей, Суга уйдет с поста главы правительства после завершения срока действия своих полномочий в сентябре. Между тем, по данным газеты "Никкэй", в правящей партии Японии распространились опасения, что ЛДП может проиграть на запланированных в октябре выборах в нижнюю палату парламента, если ее вновь возглавит Суга, у которого низкий уровень поддержки населением.

Суга занял должность главы кабинета в сентябре прошлого года после внезапной отставки его предшественника Синдзо Абэ по состоянию здоровья. Согласно результатам социологических опросов, в последние месяцы на фоне недовольства населения темпами вакцинации и сомнений по поводу эффективности мер против коронавируса рейтинг правительства Суги опустился ниже 30%.