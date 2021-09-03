Греф назвал, какой ценой миру и России дастся энергопереход к 2050 году
09:05 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году будет стоить миру 140 трлн долларов или 3% мирового ВВП в год, а падение энергетического экспорта России к этому моменту может составить порядка 200 млрд долларов, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на ВЭФ-2021.
По словам Грефа, согласно подсчетам Сбербанка, чтобы достичь к 2050 году мировой углеродной нейтральности, две трети мировой энергии должны будут добываться из возобновляемых источников.
"Возможные последствия для энергетического экспорта России к 2050 году от энергоперехода - это падение энергетического экспорта на 179 млрд долларов к 2035 году, к 2050 - на 192 млрд. Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата в России составит 72%, газа - на 52%, энергетического угля - на 90%", - сказал он.
По мнению Грефа, последствия для бюджета РФ и доходов населения при сценарии достижения мировой углеродной нейтральности к 2050 году также будут ощутимыми. "Доходы населения, к сожалению, мы прогнозируем, могут упасть на 14% и примерно 5 трлн рублей составят потери бюджета Российской Федерации к 2035 году", - отметил он.
НОВОСТИ
- 10:22 03.09.2021
- Сбер подписал соглашение о сотрудничестве с Тихоокеанской инвестиционной группой
- 10:20 03.09.2021
- Около 40% предприятий Японии хотят расширять свой бизнес в РФ - председатель комитета
- 10:07 03.09.2021
- Сбер и Прииск Соловьевский подписали соглашение о сотрудничестве
- 10:05 03.09.2021
- Число проверок бизнеса в РФ за полгода приблизилось к показателю за весь 2020 год - Титов
- 10:00 03.09.2021
- Подписано соглашение о создании города Спутник у Владивостока с населением 300 тыс.
- 09:32 03.09.2021
- Конфискат в России, возможно, будут передавать малоимущим
- 09:20 03.09.2021
- В Британии суд приговорил экстремиста к изучению классики
- 09:00 03.09.2021
- Премьер Японии подтвердил, что не будет участвовать в выборах главы правящей партии
- 23:17 02.09.2021
- В Украине будут работать несколько спецпредставителей США - Ермак
- 22:14 02.09.2021
- Зеленский заявил, что Украина будет лидером Европы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать