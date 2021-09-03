В Британии суд приговорил экстремиста к изучению классики
09:20 03.09.2021 Источник: Русская служба Би-би-си
Судья Тимоти Спенсер спросил подсудимого: "Ты читал Диккенса? А Остен? - спросил он Джона во время слушаний. - Начни с "Гордости и предубеждения" [Джейн Остен] и диккенсовской "Повести о двух городах". Еще почитай "Двенадцатую ночь" Шекспира. Подумай о [Томасе] Харди. Подумай об [Энтони] Троллопе".
"4 января ты мне расскажешь, что ты прочел, а я тебя проэкзаменую", - добавил при этом судья.
Правозащитники сочли приговор слишком мягким и требуют его отмены. Русская служба Би-би-си
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