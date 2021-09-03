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В Британии суд приговорил экстремиста к изучению классики

09:20 03.09.2021 Источник: Русская служба Би-би-си

Суд в графстве Линкольншир на востоке Англии приговорил ультраправого экстремиста Бена Джона к чтению английской классической литературы. 21-летний местный житель, который скачивал в интернете ксенофобские материалы и инструкции по изготовлению взрывных устройств, получил два года условно - и приказ читать произведения Чарльза Диккенса, Джейн Остен и других писателей. 

Судья Тимоти Спенсер спросил подсудимого: "Ты читал Диккенса? А Остен? - спросил он Джона во время слушаний. - Начни с "Гордости и предубеждения" [Джейн Остен] и диккенсовской "Повести о двух городах". Еще почитай "Двенадцатую ночь" Шекспира. Подумай о [Томасе] Харди. Подумай об [Энтони] Троллопе".

"4 января ты мне расскажешь, что ты прочел, а я тебя проэкзаменую", - добавил при этом судья.

Правозащитники сочли приговор слишком мягким и требуют его отмены.  Русская служба Би-би-си

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