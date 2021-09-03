В Британии суд приговорил экстремиста к изучению классики

09:20 Источник: Русская служба Би-би-си

Суд в графстве Линкольншир на востоке Англии приговорил ультраправого экстремистак чтению английской классической литературы. 21-летний местный житель, который скачивал в интернете ксенофобские материалы и инструкции по изготовлению взрывных устройств, получил два года условно - и приказ читать произведения Чарльза Диккенса, Джейн Остен и других писателей.Судья Тимоти Спенсер спросил подсудимого: "Ты читал Диккенса? А Остен? - спросил он Джона во время слушаний. - Начни с "Гордости и предубеждения" [Джейн Остен] и диккенсовской "Повести о двух городах". Еще почитай "Двенадцатую ночь" Шекспира. Подумай о [Томасе] Харди. Подумай об [Энтони] Троллопе".

"4 января ты мне расскажешь, что ты прочел, а я тебя проэкзаменую", - добавил при этом судья.

Правозащитники сочли приговор слишком мягким и требуют его отмены. Русская служба Би-би-си

