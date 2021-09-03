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НОВОСТИ

Конфискат в России, возможно, будут передавать малоимущим

09:32 03.09.2021 Источник: Известия

Росимущество согласилось с целесообразностью инициативы о передаче нуждающимся части задержанных таможней товаров, а также нереализованного конфискованного имущества. Это следует из письма за подписью замруководителя ведомства Алексея Пономарева в адрес Народного фронта, который выступил с этим предложением (копия документа есть у «Известий»). Росимущество сообщило о готовности к дальнейшей проработке предложений и законодательных инициатив.

Эксперты не видят проблем с изменением нормативов, но отмечают, что важно проработать процедуру передачи товаров благотворительным организациям. Именно они, как считают в ОНФ, должны стать операторами по распределению такой помощи.

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