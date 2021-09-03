Конфискат в России, возможно, будут передавать малоимущим
09:32 03.09.2021 Источник: Известия
Эксперты не видят проблем с изменением нормативов, но отмечают, что важно проработать процедуру передачи товаров благотворительным организациям. Именно они, как считают в ОНФ, должны стать операторами по распределению такой помощи.
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