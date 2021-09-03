Подписано соглашение о создании города Спутник у Владивостока с населением 300 тыс.
10:00 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соглашение о создании нового города Спутник в 30 км от Владивостока подписано на Восточном экономическом форуме между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород", сообщила в пятницу пресс-служба ВЭБ.РФ.
"ВЭБ.РФ и "ПроГород" поддержат создание нового города Спутник на Дальнем Востоке. Создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально- экономического развития "Надеждинская", менее чем в 30 км от Владивостока. Город будет рассчитан на проживание 300 тыс. жителей, а площадь застройки составит 925 га, в рамках проекта планируется построить 2,8 млн кв. м. жилья. Вместе с населением городов Владивостока и Артема население агломерации совокупно может составить миллион человек", - говорится в сообщении.
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