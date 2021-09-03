Число проверок бизнеса в РФ за полгода приблизилось к показателю за весь 2020 год - Титов

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

За первое полугодие 2021 года проведено 493 тыс. проверочных мероприятия в отношении бизнеса. Показатель приблизился к количеству проверок за весь прошлый год, сообщил в пятницу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"В целом по России мы увидели очень серьезное снижение количества проверок в 2020 году - их было проведено 534 тыс. Но за первое полугодие 2021 года - уже 493 тыс. То есть почти догнало количество проверок за весь 2020 год. Такой тревожный сигнал", - сказал он на сессии "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций" на полях Восточного экономического форума.