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Число проверок бизнеса в РФ за полгода приблизилось к показателю за весь 2020 год - Титов

10:05 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

За первое полугодие 2021 года проведено 493 тыс. проверочных мероприятия в отношении бизнеса. Показатель приблизился к количеству проверок за весь прошлый год, сообщил в пятницу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"В целом по России мы увидели очень серьезное снижение количества проверок в 2020 году - их было проведено 534 тыс. Но за первое полугодие 2021 года - уже 493 тыс. То есть почти догнало количество проверок за весь 2020 год. Такой тревожный сигнал", - сказал он на сессии "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций" на полях Восточного экономического форума.

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