Около 40% предприятий Японии хотят расширять свой бизнес в РФ - председатель комитета

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 40% предприятий Японии намерены расширять и углублять свой бизнес в России. Об этом в пятницу заявил председатель Японо-российского комитета по экономическому сотрудничеству Федерации экономических организаций "Кэйданрэн" Фумия Кокубу, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Вчера мы опубликовали результаты опроса, в котором приняли участие 100 японских предприятий, около 40% из них заявили, что намерены расширять и углублять свой бизнес в России, - сказал он на сессии "Бизнес-диалог "Россия - Япония", которая проходит в рамках ВЭФ в режиме онлайн. - При этом почти не было тех, кто хотел бы сократить свою деятельность или уйти с российского рынка. Были положительные отклики в отношении развития инфраструктуры и улучшения урегулирования в России, но при этом оставались нарекания по поводу проблем стабильности нормативной базы и непредсказуемости реакции властей на различные проблемы. Надеюсь, что российская сторона прислушается к подобной оценке наших компаний".

Кокубу выразил мнение, что сотрудничество между Россией и Японией на Дальнем Востоке может развиваться в сфере логистики, сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также медицины. Он отметил, что в связи с влиянием пандемии и недавним инцидентом в Суэцком канале многие стали обращать внимание на вариант доставки товаров сухопутным путем через Сибирь. При увеличении товаропотока на этом направлении встанет вопрос о модернизации портовой инфраструктуры, что создаст условия для японо-российского сотрудничества, сказал Кокубу. Касательно второй сферы, председатель назвал перспективными области переработки морепродуктов, деревообработки и производства пеллетов. Наконец, японская сторона могла бы также принять участие в развитии превентивной медицины в регионе, заявил Кокубу.