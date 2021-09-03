Сбер и Прииск Соловьевский подписали соглашение о сотрудничестве
10:07 03.09.2021
В рамках Восточного экономического форума Сбером и Акционерным обществом “Прииск Соловьевский” было заключено соглашение о сотрудничестве, устанавливающем общие принципы взаимодействия в области оптимизации бизнес-процессов и банковского обслуживания. Соглашение подписано заместителем председателя правления Сбербанка Анатолием Поповым и генеральным директором АО «Прииск Соловьёвский» Фёдором Сидоровым.
“Золотодобывающая промышленность — одно из самых важных направлений экономики на Дальнем Востоке. Мы готовы предоставить нашим коллегам и партнёрам из «Прииска Соловьевский» наши лучшие практики как в банковской сфере, так и в сфере трансформации и модернизации бизнес-процессов” - прокомментировал достигнутые договоренности Анатолий Попов.
АО «Прииск Соловьёвский» занимается добычей золота дражным и раздельным открытым способом и извлечением металла из рудного месторождения. Предприятие занимает первое место по добыче россыпного золота в Амурской области и девятое место из 48 предприятий Забайкальского края.
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