Сбер подписал соглашение о сотрудничестве с Тихоокеанской инвестиционной группой

10:22

Сбером в рамках Восточного экономического форума подписано соглашение с ПАО “ТИГР” о стратегическом сотрудничестве, обеспечивающее развитие в банковской и технологической сферах. Кроме сотрудничества в финансовой и операционной сферах планируется трансформировать и оптимизировать технологии, использующиеся при работе компании, а также бизнес-технологии. Документ подписали Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Сергей Дарькин, президент Тихоокеанской инвестиционной группы (ПАО «ТИГР»).

Тихоокеанская инвестиционная группа (ТИГР) занимается привлечением частных инвестиций на Дальний Восток и нацелена на реализацию высокодоходных инвестиционных проектов, которые будут способствовать развитию Дальнего Востока и торгово-экономических связей с крупнейшими азиатскими экономиками.

По словам Анатолия Попова, “Развитие Дальнего Востока — это важный стратегический вопрос на уровне государства. Мы рады быть частью этого процесса и помогать нашим партнёрам из Тихоокеанской инвестиционной группы в развитии экономического и социального направления в этом регионе”.