Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией
11:00 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин считает нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией, в то время как обе стороны заинтересованы в нормализации отношений и сотрудничестве.
"Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях - это нонсенс. Тем более, что и Россия, и Япония заинтересованы в полной нормализации наших отношений. Имею в виду наш взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества. Мы всегда говорили о том, что нужно уважать результаты, закрепленные в международных документах, результаты Второй Мировой войны. Мы никогда не отказывались от диалога по мирному договору", - заявил Путин в пятницу на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Тем не менее, Россия пока не получила гарантий от Японии о том, что военные силы США не будут размещены вблизи границ РФ, заявил президент.
"Мы должны учитывать имеющиеся реалии, а одна из них заключается в том, что при разговорах о мирном договоре мы должны обеспечить мирное будущее, а это значит, что не должно быть гарантированно неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооруженных сил и тем более ракетных ударных систем вблизи от наших границ. Эти вопросы поставлены перед японской стороной, ответов мы пока не получили. Поэтому я считаю, что в этом смысле мяч на стороне наших партнеров", - сказал Путин.
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