В рамках Восточного экономического форума Сбером и представителями Дальневосточного региона заключен ряд соглашений

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Сбером и представителями Дальневосточного региона в рамках Восточного экономического форума был подписан ряд соглашений, затрагивающих морской транспорт, телемедицину и строительство и золотопромышленный сектор.

Правительством Приморского края и Сбером заключено соглашение в сфере цифрового здравоохранения, в рамках которого запланировано сотрудничество в сферах создания различных медицинских сервисов с применением дистанционных технологий на базе искусственного интеллекта. Основные направления развития - телемедицинские технологии, интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений с применением технологий анализа больших данных и машинного обучения для постановки предварительного диагноза, и другие. Соглашение заключено Первым заместителем председателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным и Губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Сбер, АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Восточно-Арктическая Нефтегазовая Корпорация» (ВАНК) заключили соглашение о намерениях для перевода дальневосточного морского транспорта на бункерное топливо (сжиженный природный газ, СПГ), что сократит вредные выбросы в атмосферу. Планируемый к реализации проект станет первым и опорным для развития инфраструктуры бункеровки СПГ в Дальневосточном федеральном округе. Уже в ближайшей перспективе СПГ будет играть ключевую роль в декарбонизации морских перевозок. И Россия, имея выход в Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый океаны, может стать одним из ведущих мировых поставщиков СПГ для бункеровки судов. Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров и председатель совета директоров ВАНК Станислав Неверов.

Также заключено соглашение между Сбером и Правительством Приморского края о намерениях развития и цифровизации процессов управления строительными проектами в Приморском крае и внедрении автоматизированной системы «Стройка» и других путей и инструментов по цифровизации строительной отрасли. Документ подписан заместителем председателя правления Станиславом Кузнецовым и председателем Правительства Приморского края Верой Щербиной.

Также Сбером и ПАО “ТИГР” подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, обеспечивающее развитие в банковской и технологической сферах. Кроме сотрудничества в финансовой и операционной сферах планируется трансформировать и оптимизировать технологии, использующиеся при работе компании, а также бизнес-технологии. Документ подписали Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, и Сергей Дарькин, президент Тихоокеанской инвестиционной группы (ПАО «ТИГР»).

Акционерное общество “Прииск Соловьевский” и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве, устанавливающем общие принципы взаимодействия в области оптимизации бизнес-процессов и банковского обслуживания. Соглашение подписано заместителем председателя правления Сбербанка Анатолием Поповым и генеральным директором АО «Прииск Соловьёвский» Фёдором Сидоровым.