Священника в Оренбуржье приговорили к 13 годам колонии за преступления против детей
11:05 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении настоятеля приходов Асекеевского района Оренбургской области, он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и вовлечение детей в распитие спиртного. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Оренбургской области.
"Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев после отбытия основного. Приговор в законную силу не вступил", - сказано в сообщении.
Следствие и суд установили, что в период с января 2019 года по февраль 2020-го фигурант уголовного дела совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних, одного из которых также вовлекал в систематическое распитие алкоголя. Преступления он совершал на территории города Бугуруслана и Асекеевского района Оренбургской области.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что по подозрению в совершении преступлений против детей в мае 2020 года задержали и арестовали иеромонаха Климента (Кораблева). На сайте Бузулукской епархии сообщалось, что иеромонах запрещен в священнослужении "на время ведения следствия и полного выяснения обстоятельств случившегося". По данным Бугурусланского районного суда, во время следствия и суда фигурант находился под стражей.
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