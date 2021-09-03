Шотландия исключила размещение ядерного арсенала в случае независимости - FT

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая Шотландская национальная партия (ШНП) отвергла возможность сохранения британского ядерного арсенала на территории региона в случае обретения им независимости.

По словам официального представителя ШНП по вопросам обороны Стюарта Макдональда, ядерное оружие с военно- морских баз будет удалено "в ускоренном темпе". "Переговоры о перемещении [такого оружия] будут одной из самых важных задач, с которыми столкнется получившая независимость Шотландия", - приводит в пятницу его слова газета "Файнэншл таймс".

Макдональд исключил базирование в северном регионе британских подводных лодок, на которых находится весь ядерный арсенал, в соответствии с планом Минобороны Соединенного Королевства, получившим название "ядерный Гибралтар". Он предусматривает переговоры с независимой Шотландией и наделение баз ВМС Фаслейн и Кулпорт на территории региона статусом британских заморских территорий, сообщила ранее газета.

Издание британских деловых кругов проинформировало в среду также о двух других рассматриваемых оборонным ведомством королевства вариантах, связанных с перемещением из Шотландии подводных лодок с баллистическими ракетами типа Trident. Первый предполагает размещение субмарин в другом британском порту. В соответствии со вторым вариантом подлодки могут быть размещены на территории одной из союзных стран. В качестве возможных мест базирования ядерного флота называются американская военно-морская база Кингс-Бей в Джорджии или база французских атомных подлодок на полуострове Иль-Лонг недалеко от Бреста.

В Минобороны, по свидетельству "Файнэншл таймс", заявили, что планов перемещать ядерный арсенал из Шотландии нет. Однако несколько высокопоставленных официальных лиц, имена которых не приводятся, выразили мнение, что упомянутые варианты показывают, какие проблемы возникнут у правительства Великобритании, если Шотландия обретет полную самостоятельность.