Собянин проголосует на выборах депутатов Госдумы онлайн
11:27 03.09.2021
Сергей Собянин на сентябрьских выборах 2021 года будет голосовать в онлайн-формате, так как находит этот метод не только более быстрым и надежным, но также удобным, позволяющим реализовать свое избирательное право в несколько кликов не отрываясь от дел. Об этом он сообщил в своем блоге на персональном сайте.
"Прийти на избирательный участок, получить бюллетень, зайти в кабинку, заполнить бюллетень и потом бросить его в избирательную урну с гербом – традиция, освященная годами. В противоположность бумажному бюллетеню дистанционное электронное голосование – способ относительно новый. Но при этом более быстрый, удобный и надежный. Нужно просто сделать два-три клика, не выходя из дома", — пишет в посте Сергей Собянин.
Также, он находит дистанционный способ наиболее безопасным в сложившихся эпидемиологических условиях.
"Поэтому я записался на дистанционное электронное голосование. Буду участвовать в выборах депутатов Государственной Думы с помощью сети интернет", — отметил Собянин.
Как подчеркивается в сообщении, такое же решение приняли почти полтора миллиона жителей столицы.
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