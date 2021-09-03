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В России выявили 18 856 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 856, до 6 975 174. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 690, до 6 236 738. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России возросло за сутки на 799 против 798 днем ранее, до 185 611. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,66%, следует из данных штаба.

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