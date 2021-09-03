В России выявили 18 856 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 856, до 6 975 174. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 690, до 6 236 738. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России возросло за сутки на 799 против 798 днем ранее, до 185 611. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,66%, следует из данных штаба.
НОВОСТИ
- 12:05 03.09.2021
- Путин признался, что ему будет жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму
- 11:44 03.09.2021
- Регистрация бизнеса без визита в налоговую теперь доступна более чем в 5700 офисах Сбера
- 11:32 03.09.2021
- Шотландия исключила размещение ядерного арсенала в случае независимости - FT
- 11:27 03.09.2021
- Собянин проголосует на выборах депутатов Госдумы онлайн
- 11:20 03.09.2021
- Мулла Барадар возглавит правительство талибов в Афганистане - Reuters
- 11:05 03.09.2021
- Священника в Оренбуржье приговорили к 13 годам колонии за преступления против детей
- 11:00 03.09.2021
- Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией
- 10:58 03.09.2021
- В рамках Восточного экономического форума Сбером и представителями Дальневосточного региона заключен ряд соглашений
- 10:32 03.09.2021
- Минздрав РФ не поддерживает отмену масочного режима
- 10:20 03.09.2021
- Около 40% предприятий Японии хотят расширять свой бизнес в РФ - председатель комитета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать