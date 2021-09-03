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Путин признался, что ему будет жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму

12:05 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут такое решение.

"Жалко", - признался глава государства, отвечая на соответствующий вопрос на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

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