В Москве выявили 1 633 случая заражения коронавирусом за сутки - оперштаб

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 633 против 1 864 днем ранее, до 1 572 264. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 50 против 51 днем ранее. Всего в столице умерли 27 593 человека, следует из сообщения штаба.