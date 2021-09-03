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Россия не собирается ограничивать другие страны в использовании Севморпути - Путин

12:32 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия приветствует интерес других стран к использованию Северного морского пути и не собирается вводить для них какие-либо ограничения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Мы приветствуем такой интерес. Важно здесь иметь в виду, что мы наблюдаем за процессами в других странах, где высказываются какие-то озабоченности по поводу того, что Россия активно осваивает Северный морской путь. И звучат предположения о том, что мы якобы собираемся кого-то ограничивать. Вот это не соответствует действительности. Мы не собираемся никого ограничивать", - сказал Путин.

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