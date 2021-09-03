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Реализация стратегии ESG-трансформации обеспечит долгосрочный экономический рост - Греф

12:45 03.09.2021

В ходе Восточного экономического форума глава “Сбербанка” Герман Греф выступил с инициативой о создании ESG-альянса.

“Сбер всегда делает несколько сценариев макро-прогнозов — позитивный, консервативный и негативный, это необходимо, чтобы качественно управлять рисками. На ВЭФ нами был озвучен, в том числе наиболее негативный, стрессовый сценарий, в случае если страна не будет предпринимать действий в части ESG. Однако смысл нашего решения по созданию ESG-альянса как раз в выработке решений, которые помогут экономике России безболезненно пройти мировую ESG-трансформацию. В реальности уже сегодня в России реализуется позитивный сценарий, который мы также озвучили”, — подчеркнул Греф.

По словам главы Сбербанка, в Правительстве РФ активно работают над проектом низкоуглеродной стратегии, наблюдаются позитивные изменения, идет переориентировка объектов промышленного производства с учетом экологических факторов и повышением эффективности производства, а также снижением выбросов парниковых газов и переходом на возобновляемые энергоресурсы. На взгляд Германа Грефа эти сдвиги стимулируют рост инвестиций, создание новых рабочих мест и ускорение модернизации экономики России под глобальные ESG-вызовы.

“В этом случае мы можем использовать инструменты ESG для диверсификации экономики и ускорения экономического роста” - заключил глава Сбера.

По мнению Германа Грефа, основанном на сценарии Международного Энергетического Агентства, при отсутствии ESG-трансформации доходы граждан РФ к 2035 году могут сократиться на 14%.

ESG-трансформация — это ведение бизнеса, основанное на принципах экологической, социальной и корпоративной ответственности.

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