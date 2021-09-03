0
0
100
НОВОСТИ

Сбер и Правительство Приморского края направят усилия на развитие цифровой медицины

12:50 03.09.2021

Сбер и Правительство Приморского края в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение в сфере цифровой медицины, планируется сотрудничество в области разработок и создания цифровых медицинских сервисов с применением дистанционных технологий, в том числе на базе искусственного интеллекта. Документ подписан первым заместителем председателя Правления Сбербанка Александром Ведяхиным и Губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Совместные работы будут вестись в направлении телемедицинских и речевых технологий, планируется создание совместных предприятий, заключение концессий и партнерских соглашений, в чем Сбер обязуется оказывать технологическую, финансовую и другую поддержку.

Александр Ведяхин, комментируя достигнутые договоренности сказал: “Здоровье людей — главный актив страны, основа основ благополучия государства и его граждан. Сегодня Сбер, обладая сильными компетенциями и проверенными цифровыми решениями помогает регионам развивать и трансформировать свои системы здравоохранения, повышая качество предоставления медицинских услуг с помощью новейших технологий. Мы уверены, что Приморский край намерен использовать современные цифровые технологии в сфере здравоохранения и результатом этой работы станет новый уровень диагностики, лечения и мониторинга заболеваний, а главное рост качества жизни людей и максимально полное раскрытие социально-экономического потенциала региона”.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 03.09.2021
Ситуация в Афганистане несет угрозу соседям РФ и самой России - Путин
0
28
13:20 03.09.2021
Верховный суд Якутии отказал защите в назначении повторной экспертизы "шаману" Габышеву
0
57
13:05 03.09.2021
Напавший на людей в супермаркете в Окленде был сторонником ИГ - премьер Новой Зеландии
0
81
13:00 03.09.2021
На Курилах будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов и льгот - Путин
0
86
12:45 03.09.2021
Реализация стратегии ESG-трансформации обеспечит долгосрочный экономический рост - Греф
0
122
12:32 03.09.2021
Россия не собирается ограничивать другие страны в использовании Севморпути - Путин
0
157
12:20 03.09.2021
В Москве выявили 1 633 случая заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
0
148
12:05 03.09.2021
Путин признался, что ему будет жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму
0
183
12:00 03.09.2021
В России выявили 18 856 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
171
11:44 03.09.2021
Регистрация бизнеса без визита в налоговую теперь доступна более чем в 5700 офисах Сбера
0
181

Возврат к списку