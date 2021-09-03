Сбер и Правительство Приморского края направят усилия на развитие цифровой медицины
12:50 03.09.2021
Сбер и Правительство Приморского края в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение в сфере цифровой медицины, планируется сотрудничество в области разработок и создания цифровых медицинских сервисов с применением дистанционных технологий, в том числе на базе искусственного интеллекта. Документ подписан первым заместителем председателя Правления Сбербанка Александром Ведяхиным и Губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Совместные работы будут вестись в направлении телемедицинских и речевых технологий, планируется создание совместных предприятий, заключение концессий и партнерских соглашений, в чем Сбер обязуется оказывать технологическую, финансовую и другую поддержку.
Александр Ведяхин, комментируя достигнутые договоренности сказал: “Здоровье людей — главный актив страны, основа основ благополучия государства и его граждан. Сегодня Сбер, обладая сильными компетенциями и проверенными цифровыми решениями помогает регионам развивать и трансформировать свои системы здравоохранения, повышая качество предоставления медицинских услуг с помощью новейших технологий. Мы уверены, что Приморский край намерен использовать современные цифровые технологии в сфере здравоохранения и результатом этой работы станет новый уровень диагностики, лечения и мониторинга заболеваний, а главное рост качества жизни людей и максимально полное раскрытие социально-экономического потенциала региона”.
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