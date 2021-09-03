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На Курилах будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов и льгот - Путин

13:00 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса будет создан на Курильских островах, включая освобождение от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Нам нужно создавать здесь конкурентные условия для работы наших партнеров. А это значит, что действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, как я только что сказал. Лучшими, не лучше, а лучшими во всем Азиатско- Тихоокеанском регионе", - сказал он.

По словам президента, это чрезвычайно сложная задача, но к этому надо стремиться. "Именно такой, по сути, беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, например, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причем на 10 лет", - добавил глава государства.

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