Напавший на людей в супермаркете в Окленде был сторонником ИГ - премьер Новой Зеландии
13:05 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совершивший в пятницу нападение на посетителей супермаркета в Окленде был сторонником террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявила на пресс- конференции премьер-министр Новой Зеландии.
Премьер отметила, что нападавший придерживался "жестокой идеологии и был вдохновлен ИГИЛ (устаревшее название ИГ - прим. ТАСС)" ."Он явно был сторонником идеологии ИГИЛ", - сказала Ардерн.
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
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