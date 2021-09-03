Ситуация в Афганистане несет угрозу соседям РФ и самой России - Путин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последние события в Афганистане несут угрозу соседним с Россией странам Азии, а значит и самой России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В случае дезинтеграции (в Афганистане) не с кем будет разговаривать, и "Исламское движение Узбекистана" (запрещено в РФ), и чего там только нет на территории сегодняшнего Афганистана, и все это угрожает нашим союзникам и соседям. А если иметь в виду, что у нас нет визовых ограничений, свободное передвижение фактически через границы, это и для нас, для России, имеет очень серьезное значение с точки зрения обеспечения своей безопасности", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Исламская партия Туркестана" (бывшее "Исламское движение Узбекистана") признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.